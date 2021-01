NordLB belässt SAP auf 'Kaufen' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für SAP auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen."SAP konnte mit den vorgelegten Eckdaten positive Akzente setzen", schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Der für 2021 prognostizierte Ergebnisrückgang ist genauso wie der schon im Oktober um zwei Jahre verschobene Mittel-fristausblick der Preis für den beschleunigten Umstieg in die Cloud, den wir strategisch für richtig halten."/ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 12:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 12:56 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.