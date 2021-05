NordLB belässt RWE auf 'Kaufen' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Finanztrends Video zu RWE



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für RWE nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Die Transformation des Energiekonzerns werde unverändert mit hohen Investitionen in Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien vorangetrieben, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die nicht im Ausblick enthaltene Entschädigungszahlung für den beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland dürfte das Wachstum zusätzlich beschleunigen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 13:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.