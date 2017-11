NordLB belässt RWE auf 'Kaufen' - Ziel 23,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen.Zwar habe der Stromproduzent die gute Entwicklung im dritten Quartal fortgesetzt und auch den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Mittwoch. Die Koalitionsverhandlungen in Berlin über einen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland belasteten jedoch./bek/mis Datum der Analyse: 15.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.