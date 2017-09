NordLB belässt Munich Re auf 'Halten' - Ziel 167 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Munich Re angesichts der aktuellen Hurrikan-Saison über dem Atlantik auf "Halten" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen.Das tatsächliche Schadenausmaß dürfte sich erst in den kommenden Wochen abzeichnen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie zu europäischen Versicherern. Die für 2017 eingeplanten Großschadenbudgets könnten daher in diesem Jahr zum Teil ausgeschöpft werden und die kombinierten Schaden-Kostenquoten dürften teilweise über die 100-Prozent-Marke steigen./ck/ajx Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.