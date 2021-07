NordLB belässt Hugo Boss auf 'Halten' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Halten" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Analyst Karsten Rahlf hält in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie an seiner Einschätzung des Konsumgütersektors mit "Neutral" fest. Vor der Berichtssaison zum vergangenen Quartal verweist er auf teils schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und Nachholeffekte, was den Absatz betrifft. Bei Gütern des täglichen Bedarfs glaubt er aber eine baldige Normalisierung./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 15:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 15:34 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.