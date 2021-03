NordLB belässt Hochtief auf 'Halten' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Hochtief auf "Halten" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Der Infrastrukturkonzern habe sich in der Krise recht passabel geschlagen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Generell komme die Baubranche besser durch die Pandemie als mach andere. Vom Tief der Hochtief-Papiere nach dem coronabedingten Einbruch hätten diese sich wieder spürbar erholt./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 14:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 14:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.