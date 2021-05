NordLB belässt Hannover Rück auf 'Halten' - Ziel 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen.Das erste Quartal des Rückversicherers sei geprägt gewesen von einem gestiegenen Prämienaufkommen und hohen aber erwartungsgemäßen Schäden durch Naturkatastrophen und die Pandemie, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass diese Aspekte die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr weiter beeinflussen dürften. Die Aktie sei aber schon anspruchsvoll bewertet und das Kurspotenzial bei einem durchschnittlichem Schadenaufkommen eher begrenzt./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 15:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 15:57 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.