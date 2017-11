NordLB belässt HHLA auf 'Halten' - Ziel 24,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für HHLA auf "Halten" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen.Der Hafenbetreiber habe sich 2017 gut entwickelt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Geprägt gewesen sei das Jahr von erfolgreichen Verhandlungen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses der Reeder. Entsprechend werde sich die Dynamik aber nicht in gleichem Umfang im nächsten Jahr fortsetzen können. Zudem herrsche Unsicherheit mit Blick auf die Elbvertiefung./mis/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.