NordLB belässt Grand City Properties auf 'Halten' - Ziel 23 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Halten" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen.Die anhaltend starke Nachfrage nach Immobilien in Deutschland führe zu weiter steigenden Preisen und Mieten, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Sektorwerte profitierten vom Anlagenotstand der Investoren und böten eine vergleichsweise attraktive Dividendenrendite. Die Sektorwerte profitierten vom Anlagenotstand der Investoren und böten eine vergleichsweise attraktive Dividendenrendite. Allerdings seien die Bewertungen an der Börse nach einem zwischenzeitlichen Corona-Schock wieder recht anspruchsvoll./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 10:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 10:33 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.