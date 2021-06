NordLB belässt Fielmann auf 'Kaufen' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Fielmann auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Mit einigen Ausnahmen, darunter der Online- und Lebensmittelhandel, sei der Einzelhandelssektor in den vergangenen Monaten stark von Lockdown-Maßnahmen belastet worden, schrieb Analyst Alexander Zienkowicz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Erste Lockerungen dieser Maßnahmen hätten aber bereits im März Wirkung gezeigt. Die bessere Perspektive spiegle sich aber schon weitgehend im gestiegenen Bewertungsniveau wider, weshalb er seine Sektoreinstufung mit "Neutral" bestätigt habe./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2021 / 15:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2021 / 15:13 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.