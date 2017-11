NordLB belässt Deutsche Telekom auf 'Kaufen' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen.Während die Tochter T-Mobile US die Wachstumslokomotive bleibe, komme die Deutsche Telekom langsam und mühsam auch in Deutschland und Europa voran, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Freitag. Hier bleibe aber ? ebenso wie im Systemgeschäft - Verbesserungspotenzial./mis/oca Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.