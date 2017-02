NordLB belässt Deutsche Börse auf 'Halten' - Ziel 78 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Jahreszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen.Trotz eines durchwachsenen Marktumfelds hätten die Kennziffern für 2016 am oberen Ende der Zielspanne des Börsenbetreibers gelegen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Freitag. Die geplante Fusion mit der Londoner Börse müsse bis Ende Juni genehmigt sein, was wohl letztendlich vom Votum Hessens abhängen werde./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.