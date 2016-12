NordLB belässt Deutsche Bank auf 'Halten' - Ziel 17,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Halten" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen.Die europäischen Banken schrumpfen ihre Bilanzen weiter, passen ihre Geschäftsmodelle an das Marktumfeld sowie die jüngsten Regulierungsmaßnahmen an und fokussieren sich auf ihre Kerngeschäftsfelder, wie Analyst Michael Seufert in einer Branchenstudie vom Freitag lobte. Angesichts der geringen Wirtschaftsdynamik in Europa, der Negativzinspolitik im Euro-Raum sowie der fortlaufend verschärften Regulatorik hält der Experte jedoch an seiner Sektor-Einschätzung "Negativ" fest./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.