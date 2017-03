NordLB belässt Alstria Office auf 'Halten' - Ziel 11,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Alstria Office nach Zahlen für 2016 auf "Halten" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.Dank der Akquisition der DO Deutsche Office hätten die Umsatze sowie das operative Ergebnis (FFO) erheblich zugelegt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Das Immobilienunternehmen werde auch 2017 von dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld profitieren, was sich nicht zuletzt in günstigen Refinanzierungskosten widerspiegeln sollte./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.