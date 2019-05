Noratis: Verlockende Dividendenrendite

Weitere Suchergebnisse zu "Noratis":

Die Noratis AG biete nach Darstellung von SMC-Research eine attraktive Kombination aus Wachstumsphantasie, hoher Dividendenrendite und begrenzten Risiken, weswegen die Analysten der Aktie ein hohes Potenzial zutrauen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski bestätigt dementsprechend sein „Buy“-Urteil.

Als Bestandsentwickler kombiniere Noratis in seinem Geschäftsmodell Elemente aus der Immobilienbestandshaltung und der Projektentwicklung und könne dadurch mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil aufwarten. Mit hohen Wachstumsraten und mit einer sehr guten Profitabilität habe das Unternehmen in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis stellen können, dass das Geschäftsmodell gut funktioniere. Auch die Tatsache, dass bisher sämtliche Projekte erfolgreich und profitabel abgeschlossen worden seien, spreche laut SMC-Research sowohl für das Geschäftsmodell als auch für das Noratis-Team.

Den positiven Trend habe Noratis auch 2018 fortgesetzt. Obwohl der schwankungsanfällige Umsatz diesmal den Rekordwert des Vorjahrs nicht erreicht habe, seien dank der erneut verbesserten Margen sowohl der Rohertrag als auch sämtliche Ergebniskennzahlen wieder gesteigert worden. Auch das Vorratsvermögen und damit die Basis der künftigen Umsätze habe Noratis in 2018 deutlich ausgebaut.

Damit dürfte laut SMC-Research der Wachstumskurs auch 2019 und in den nächsten Jahren fortgesetzt werden, wenn auch die Dynamik nach Einschätzung der Analysten etwas abnehmen dürfte. Auch bezüglich der Margen sei nach den sehr hohen Werten in 2017 und 2018 mit einer Normalisierung zu rechnen, was die Gewinnentwicklung zunächst dämpfen dürfte. Dennoch seien die grundsätzlichen Trends überzeugend.

Auf Basis ihrer Schätzungen, die von einem moderaten Umsatzwachstum und von schrittweise rückläufigen Margen (!) ausgehen, sehen die Analysten deswegen für die Noratis-Aktie ein sehr hohes Kurspotenzial von fast 50 Prozent. Der darin zum Ausdruck kommende Befund der Unterbewertung werde auch durch die hohe Dividendenrendite bestätigt, die sich auf der Grundlage der für 2018 geplanten Ausschüttung von 1,30 Euro je Aktie aktuell auf 5,7 Prozent belaufe.

Noratis verfolge ein intelligentes Geschäftsmodell, verfüge über eine starke Position in einem attraktiven Markt, sei gut geführt und solide finanziert. In Verbindung mit der niedrigen Bewertung rechtfertigt dies nach Einschätzung von SMC-Research weiterhin das Urteil „Buy“.

