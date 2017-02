Nomura senkt Ziel für Amazon auf 925 US-Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum Schlussquartal 2016 von 950 auf 925 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit Ausnahme der Margen in Nordamerika habe der Online-Händler die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Anthony DiClemente in einer Studie vom Freitag. Zudem erscheine der Umsatzausblick auf das erste Quartal 2017 schwächer als von ihm erwartet. Der Experte senkte seine Schätzungen. An seiner langfristigen Einschätzung der Aktie habe sich aber nichts geändert./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.