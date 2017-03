Nomura hebt Ziel für Apple auf 165 US-Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für Apple von 135 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Eine Analyse von App-Store-Daten sowie eine Research-Reise in Asien hätten seine Zuversicht in puncto starker Geschäfte mit dem iPhone 8 untermauert, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer Studie vom Freitag. Die Markterwartungen erschienen viel zu niedrig. Der Analyst hob seine Gewinnschätzungen an./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.