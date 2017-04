Nomura belässt Intel auf 'Buy' - Ziel 40 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für Intel nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen.Der Ausblick des Chipkonzerns für das zweite Quartal sowie das Gesamtjahr habe zwar die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Romit Shah in einer Studie vom Freitag. Der Geschäftsbericht zum ersten Quartal sei aber in mehreren Bereich qualitativ eher schwach gewesen. So hätten etwa Umsatz und Gewinn je Aktie den Unternehmensausblick ohne den positiven Effekt eines höheren Zinseinkommens verfehlt. Zudem sei die Gewinnmargen im Datencenter-Geschäft zum Vorquartal gesunken. Auf Sicht von drei Monaten könnte dies die Aktie daher im mittleren 30-Dollar-Bereich halten./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.