NeXR: Pilotprojekte versprechen Wachstumspotenzial

Laut SMC-Research habe NEXR Technologies SE für mehrere Pilotprojekte mit VR-Lösungen renommierte Partner gewinnen können, hier sieht das Researchhaus längerfristig starkes Wachstumspotenzial. Bis hier ein Erfolg eine deutliche Dynamisierung der Erlösentwicklung einleite, bleibt SMC-Analyst Holger Steffen bei seinem Urteil „Hold“.

Nach Darstellung von SMC-Research arbeite NeXR an der Etablierung von VR-Lösungen in verschiedenen Branchen. Inzwischen habe das Unternehmen für mehrere Pilotprojekte renommierte Partner gewinnen können. Insbesondere die Einführung der virtuellen Kleideranprobe mit Avataren, die zusammen mit H&Mbeyond vorangetrieben werde, und die Messung des Trainingsfortschritts mit Avataren, die zusammen mit dem Fitnessstudiobetreiber RSG Group (u.a. McFit) umgesetzt werde, versprechen ein hohes Potenzial, so das Researchhaus.

Noch sei offen, wie die Angebote von den Endkunden angenommen werden, so SMC-Research. Die Analysten sehen allerdings gute Chancen, dass sich die Nutzung von Avataren in vielen Bereichen durchsetzen werde.

Daraus resultieren laut SMC-Research für NeXR zahlreiche Geschäftschancen und Wachstumsoptionen, die die Analysten in ihrem Modell zur Umsatz- und Gewinnentwicklung abgebildet haben. Sie rechnen mit einem starken Wachstum und in einigen Jahren auch mit hohen operativen Margen, da das Geschäft sehr gut skalierbar sei. Daraus leiten die Analysten ein Kursziel für die Aktie von 9,80 Euro ab.

Dennoch bleibe ihr Urteil noch „Hold“, bis ein Erfolg in den ersten Pilotprojekten eine deutliche Dynamisierung der Erlösentwicklung einleite.

