Nanogate: Überzeugender Track-record und gute Perspektiven

SMC-Research sieht die Nanogate SE weiter auf einem dynamischen Wachstumskurs, der vor allem durch die breite technologische Basis abgesichert ist. Das hieraus resultierende Potenzial wird nach Ansicht des SMC-Analysten Dr. Adam Jakubowski vom aktuellen Börsenkurs aber nur sehr unzureichend widergegeben, weswegen das Researchhaus für die Nanogate-Aktie eine hohe Kurschance konstatiert.

Nach der dynamischen Entwicklung im letzten Jahr habe Nanogate auch im ersten Halbjahr des laufenden Jahres wieder mehrere Ausrufezeichen gesetzt. Neben dem erneut hohen Wachstum zähle dazu vor allem der Ende Juni gemeldete Großauftrag im Volumen von bis zu 100 Mio. US-Dollar, mit dem Nanogate einen gleich in mehrfacher Hinsicht wichtigen Erfolg verbucht habe. Neben dem finanziellen Aspekt stelle er vor allem den Nachweis der Funktions- und Marktfähigkeit der neuen Metallisierungstechnologie dar, mit der das Management große Wachstumserwartungen verknüpfe. Ferner bedeute er einen entscheidenden Durchbruch im nordamerikanischen Markt und zeige, dass die Integration von Jay Systems und der gegenseitige Technologietransfer gut funktionieren. Schließlich könne Nanogate nach Auffassung von SMC-Research mit diesem Auftrag sein Non-Automotive-Geschäft stärken und das Auftragsportfolio ausgewogener gestalten.

Spätestens mit den Erfolgen in den USA habe sich Nanogate als ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der Hochleistungsoberflächen etabliert. Mit den diesjährigen Übernahmen, mit denen die Präsenz im europäischen Ausland vergrößert und die Wertschöpfungskette um ein wichtiges Element, namentlich das Design und die Produktentwicklung, erweitert worden sei, habe man diese Positionierung weiter gestärkt. Ein noch größeres Potenzial verspreche laut SMC-Research aber der Bereich der Integrated Smart Surfaces, den Nanogate nun mit Hochdruck erschließe und mit dem als Querschnittstechnologie viele Branchen revolutioniert werden könnten.

Insofern liefere Nanogate nach Einschätzung von SMC-Research sowohl beim Blick voraus als auch beim Blick in den Rückspiegel ein stimmiges Bild: Das Unternehmen wachse seit dem IPO mit durchschnittlich 30 Prozent p.a., habe bisher seine Prognosen und Ankündigungen zuverlässig erfüllt und verfüge weiterhin über ausgezeichnete Wachstumschancen. Da deren Ausschöpfung und die Besetzung der teilweise erst entstehenden Märkte in der Unternehmensstrategie einen eindeutigen Vorrang genießen, spiegele sich diese positive Entwicklung aber noch nicht adäquat in den Gewinnzahlen wider. Doch perspektivisch verspreche Nanogate nicht nur ein anhaltend dynamisches Umsatzwachstum, sondern auch überproportional steigende Gewinne.

Auf dieser Basis hat SMC-Research sein Urteil „Buy“ bei einem Kursziel von 62,40 Euro bestätigt.

