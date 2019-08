Nanogate: Nach Kursrutsch hohes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Nanogate":

SMC-Research hat auf die Gewinnwarnung der Nanogate SE mit einer deutlichen Absenkung der eigenen Schätzungen sowie des Kursziels reagiert. Da aber der Aktienkurs inzwischen deutlich stärker gefallen ist, sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski dennoch hohes Potenzial für die Nanogate-Aktie und bestätigt das positive Rating.

Nach vielen Jahren mit hohen Wachstumsraten und regelmäßig übertroffenen Prognosen müsse Nanogate nach Darstellung von SMC-Research in diesem Jahr der aktuellen Konjunkturabschwächung Tribut zollen. Nachdem bereits im ersten Halbjahr nur ein moderates Wachstum und ein deutlich verschlechtertes Ergebnis erzielt worden sei und sich die Krisensymptome vor allem in der Automobilbranche in den Sommermonaten spürbar verschärft haben, habe das Management seine Prognose für das laufende Jahr deutlich reduziert.

Während die Absenkung der Umsatzprognose noch vergleichsweise mild ausgefallen sei, werde das Ergebnis sehr weit unter dem letztjährigen Wert wie auch unter der bisherigen Erwartung ausfallen. Nach Steuern rechne Nanogate nun mit einem hohen siebenstelligen Fehlbetrag.

Neben den unmittelbaren Folgen des Abschwungs (Verschiebung von Produktionsanläufen, höhere Leerstandskosten, geringere Abrufe) wirke sich in der neuen Ergebnisprognose auch das NXI-Programm aus, welches Nanogate in Reaktion auf das schwierigere Marktumfeld zusätzlich ausweiten und forcieren werde. Damit solle der Konzern einerseits krisenfester aufgestellt werden, falls sich die Krise ausweiten sollte, und andererseits an Effizienz gewinnen, um das künftige Umsatzwachstum stärker als bisher auch in eine verbesserte Profitabilität umzumünzen.

Die Analysten von SMC-Research haben in Reaktion auf die aktuelle Entwicklung ihre Schätzungen teils drastisch reduziert. Da man aber davon ausgehe, dass diese Schwächephase temporär bleibe, halten die Analysten grundsätzlich an dem Szenario eines fortgesetzten und auch immer profitableren Wachstums fest. Diese Grundannahme sieht SMC-Research nicht zuletzt durch den auch in den letzten Monaten weiter sehr lebhaften Auftragseingang bestätigt, mit dem Nanogate die Früchte der hohen Investition in seine technologische Basis ernte. In dieses grundsätzlich aufwärtsgerichtete Szenario haben die Analysten mit 2019 und 2020 zwei schwache Jahre integriert, bevor ab 2021 wieder mit der alten Wachstumsstärke und der Rückkehr in die schwarzen Zahlen kalkuliert werde. Allerdings rechne SMC-Research aus Vorsichtsüberlegungen sowie aufgrund der Basiseffekte aus 2019 und 2020 auch für die späteren Jahre nun mit niedrigeren Werten als bisher.

In Verbindung mit der erhöhten Aktienzahl in Folge der jüngsten Kapitalerhöhungen habe sich der von SMC-Research ermittelte faire Wert von zuvor 55,60 auf 32,80 Euro je Aktie stark reduziert. Da aber der Börsenkurs in den letzten Monaten noch kräftiger nachgegeben habe, sehen die Analysten für die Nanogate-Aktie auf dem derzeitigen Niveau trotzdem ein Verdopplungspotenzial und bestätigen ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.08.19, 12:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.08.2019 um 12:00 Uhr fertiggestellt und am 26.08.19 um 12:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-26-SMC-Update-Nanogate_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.