Nanogate: Hoher Auftragseingang und neues Wachstums- und Effizienzprogramm

Die Nanogate SE berichtet über einen regen Auftragseingang, den SMC-Research als eine Bestätigung der getroffenen strategischen Entscheidungen wertet. Gleichzeitig hat Nanogate ein neues Strategieprogramm angekündigt, das eine weitere Umsatzverdopplung vorsieht, im Vorfeld aber umfangreiche Maßnahmen zur Profitabilitätsverbesserung vorsieht. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht hieraus größeren Anpassungsbedarf für das Bewertungsmodell, zu dessen Umsetzung aber weitere Details abgewartet werden sollen.

Allein im November habe Nanogate weitere Großaufträge im Gesamtvolumen von über 50 Mio. Euro gemeldet und damit den starken Auftragstrend fortgesetzt. Diese Neuaufträge bestätigen laut SMC-Research einerseits die bisherigen strategischen Entscheidungen wie etwa die Erweiterung der Technologiebasis um Metallisierungsverfahren, stellen andererseits aber auch hohe Anforderungen an die Kapazitäten und Prozesse von Nanogate. Um diesen gerecht zu werden und sich auf das erwartete weitere hohe Wachstum vorzubereiten, habe Nanogate nun ein neues Strategieprogramm beschlossen, in dessen Rahmen die Konzernstruktur in den nächsten zwei Jahren für die nächste Wachstumsphase vorbereitet werden solle.

Für die Umsetzung des Programms NXI (Nanogate Excellence International), das als zahlenmäßige Ziele die Umsatzmarke von 500 Mio. Euro und ein EBITDA von 75 Mio. Euro (jeweils bis 2025) vorsehe, wolle Nanogate in den nächsten zwei Jahren signifikante Vorleistungen erbringen, welche laut SMC-Research die Wachstums- und vor allem die Ergebnisdynamik zunächst spürbar dämpfen werden. Gleichzeitig liegen die von NXI in Aussicht gestellten Zielwerte für 2025 deutlich über dem, was die Analysten bisher angenommen haben. Insofern sieht das Researchhaus für das Bewertungsmodell nun einen größeren Anpassungsbedarf, der aber erst umgesetzt werden solle, wenn weitere Details des NXI-Programms bekannt sind.

Bis dahin hat SMC-Research sein Kursziel unverändert auf 62,40 Euro belassen und das Urteil „Buy“ bestätigt.

