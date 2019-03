Nanogate: Fortsetzung des Wachstumskurses bietet hohes Kurspotenzial

Mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen für 2018 hat die Nanogate SE nach Darstellung von SMC-Research den dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Allerdings blieb die Ergebnisdynamik hinter dem Umsatzwachstum zurück, im laufenden Jahr könnte Nanogate sogar ins Minus rutschen. Diese Ergebnisdelle sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski aber als vorübergehend an und traut es dem Unternehmen zu, anschließend ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielen zu können.

Wie schon in den Vorjahren, habe Nanogate auch 2018 seine Umsatzprognose übertroffen und ein Wachstum um rund 26 Prozent auf Erlöse in Höhe von 235 Mio. Euro realisiert. Auch die eigene EBITDA-Prognose von 24 Mio. Euro habe das Unternehmen erreicht. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2018 habe Nanogate eine Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht, in die nun auch die konkreten kurzfristigen Effekte des im Herbst beschlossenen und eingeleiteten Programms zur Steigerung der Profitabilität des Konzerns eingeflossen seien. Demnach wolle Nanogate auch dieses Jahr weiter wachsen und den Umsatz auf mindestens 250 Mio. Euro steigern. Ergebnisseitig werde sich das NXI-Programm sowie die Anlaufkosten der Großaufträge 2019 aber deutlich belastend auswirken, weswegen Nanogate lediglich mit einem stabilen EBITDA rechne und ein negatives Nettoergebnis nicht ausschließe.

SMC-Research habe diese Prognose wie auch die vorläufigen Zahlen für 2018 und die mittelfristige Zielsetzung eines Umsatzwachstums auf 500 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 15 Prozent (beides bis 2025) zum Anlass genommen, die eigenen Schätzungen zu überarbeiten. In Summe kalkulieren die Analysten nun mit einer erhöhten Umsatzreihe bei vorsichtigeren Annahmen bezüglich der Profitabilität. Daraus resultiere ein im Vergleich mit den letzten Schätzung etwas niedrigerer fairer Wert von 59,30 Euro je Aktie, der aber gegenüber dem aktuellen Kurs sogar ein Verdopplungspotenzial signalisiere.

Dieser große Abstand verdeutliche laut SMC-Research, dass sich im aktuellen Kurs eine große Skepsis der Anleger widerspiegele, ob es Nanogate tatsächlich gelingen werden, die Profitabilität so schnell und so deutlich wie geplant zu verbessern. Die Analysten halten diese hohe Skepsis in dem Ausmaß für unangemessen, da das Unternehmen in der Vergangenheit seine Prognosen zuverlässig erfüllt oder sogar übererfüllt habe. Auch wenn die Profitabilitätssteigerung erfahrungsgemäß eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe darstelle als die Erzielung von Umsatzwachstum, sei man zuversichtlich, dass dies gelingen könne. Dennoch hat SMC-Research aus Vorsicht bei den Margenannahmen Ansätze gewählt, die etwas unterhalb der mittelfristigen Prognose liegen. Dass der auf dieser Basis von uns ermittelte faire Wert trotzdem ein so hohes Kurspotenzial für die Nanogate-Aktie signalisiere, deute laut SMC-Research auf eine attraktive Chance-Risiko-Konstellation hin, weswegen das Votum „Buy“ von dem Researchhaus bestätigt wurde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.03.19, 8:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.03.19 um 8:00 Uhr fertiggestellt und am 06.03.19 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-06-SMC-Update-Nanogate_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.