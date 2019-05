Nanogate: Fokus auf die Profitabilität

Weitere Suchergebnisse zu "Nanogate":

Nach Darstellung von SMC-Research wachse die Nanogate SE seit Jahren mit hoher Dynamik und werde dies auch in den nächsten Jahren tun, wofür allein schon der sehr hohe Auftragsbestand von mehr als 600 Mio. Euro sorgen werde. Allerdings müsse Nanogate nach Ansicht des SMC-Analysten Adam Jakubowski es nun schaffen, das hohe Umsatzwachstum auch mit entsprechender Profitabilität zu verbinden. Mit dem NXI-Programm werde aber genau dieses Ziel verfolgt, weswegen die Analysten der Aktie weiterhin hohes Potenzial zutrauen.

Mit dem Geschäftsbericht habe Nanogate die vorläufigen Zahlen weitgehend bestätigt und damit den steilen Wachstumstrend der letzten Jahre fortgesetzt. Allein seit 2016 sei der Umsatz mehr als verdoppelt worden. Damit habe sich Nanogate in Rekordzeit zu einem ernstzunehmenden Partner für große Industrie- und vor allem Automobilkunden entwickelt, was nicht zuletzt der breite Auftragsstrom eindrucksvoll verdeutliche. Mit einem Auftragsbestand von über 600 Mio. Euro allein für die Jahre 2019 bis 2021 stehe Nanogate nun am Beginn der Erntephase des bisherigen Expansionskurses.

Doch um diese nicht nur in Umsätzen, sondern auch in Gewinnen sichtbar zu machen, müsse und wolle Nanogate seine Strukturen vereinfachen und auf Effizienz trimmen. Mit dem NXI-Programm verfolge das Unternehmen diese Ziele nun mit Nachdruck, was aber in 2019 zunächst mit weiteren Ergebnisbelastungen einhergehe. Zusammen mit den hohen Kosten für die Vorbereitung und den Start der Abarbeitung der großen Aufträge werde dies in 2019 zu einem negativen Ergebnis führen, bevor plangemäß ab 2020 wieder deutlich steigende Margen zu erwarten seien. Anschließend wolle Nanogate bis 2025 den Umsatz organisch verdoppeln und die EBITDA-Marge auf rund 15 Prozent steigern.

Da das Unternehmen seine Prognosen bisher zuverlässig erfüllt und meistens sogar übererfüllt habe, räumen die Analysten diesen Plänen eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit ein und haben ihre Schätzungen hieran ausgerichtet. Auch wenn die Profitabilitätssteigerung erfahrungsgemäß eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe darstelle als die Erzielung von Umsatzwachstum und auch wenn die große Bedeutung des Automobilsektors im aktuellen Umfeld ein gewisses Risiko darstelle, sieht SMC-Research auf dieser Basis mehr Chancen als Risiken. Dies spiegele sich auch in dem von den Analysten ermittelten Kursziel von 55,60 Euro wider, das sehr weit über dem aktuellen Kurs liege. Demensprechend hat SMC-Research sein Votum „Buy“ für die Nanogate-Aktie bestätigt.

