NanoRepro: Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen

NanoRepro konnte den Umsatz in den ersten sechs Monaten 2017 nach Darstellung von GBC um 65,4 % auf 0,86 Mio. Euro steigern, der operative Fehlbetrag sei dabei von -0,48 auf -0,38 Mio. Euro reduziert worden. Die Resultate würden im Rahmen der Erwartungen der Analysten liegen, die daraufhin Urteil und Kursziel bestätigt haben.

In den ersten sechs Monaten 2017 weise die NanoRepro AG gemäß GBC einen deutlichen Umsatzanstieg um 65,4% auf 0,86 Mio. Euro aus (1 HJ 2016: 0,52 Mio. Euro). Nachdem das Unternehmen sehr dynamisch in das GJ 2017 gestartet sei (Umsatz Q1: 0,39 Mio. Euro; rd. +48% im Vorjahresvergleich), habe sich dieser positive Umsatztrend auch im zweiten Quartal fortgesetzt. In diesem Zeitraum hätten Umsatzerlöse in Höhe von 0,47 Mio. Euro erzielt werden können und damit rd. 83% mehr als im Vorjahr. Zu dem signifikanten Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2017 hätten alle Bereiche beigetragen: Inland, Ausland und OEM. Das stärkste Umsatzwachstum habe NanoRepro hierbei im Online-Geschäft (E-Commerce) verzeichnen können.

Ergebnisseitig habe die Gesellschaft im 1. HJ 2017 ebenfalls Fortschritte erzielen können, wenngleich einer noch besseren Entwicklung höhere Marketingkosten (0,10 Mio. Euro mehr als im 1 HJ 2016) entgegenstanden hätten. Diese würden aus dem vom Unternehmen angestrebten Ausbau des Online-Geschäfts („Amazon.de“, „ZuhauseTest.de“) resultieren. Durch gezielte Marketingmaßnahmen solle der Umsatz in diesem Bereich erhöht werden. Insgesamt habe das operative Ergebnis (EBIT) von -0,48 Mio. Euro auf -0,38 Mio. Euro verbessert werden können und zeige damit die möglichen Skaleneffekte bei steigenden Umsätzen.

Auf Basis der dynamischen Unternehmensentwicklung in den ersten sechs Monaten 2017 habe die Nano Repro AG die mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 ausformulierte Prognose bestätigt. Unverändert würden dabei ein Umsatzwachstum auf 2,0 Mio. Euro und eine deutlich verbessertes EBITDA erwartet.

Vor dem Hintergrund der im Rahmen der Erwartung liegenden Ergebnisse für das HJ 2017 und den erwarteten erstmaligen Verkauf der Produkte über den Handel in den kommenden Jahren, würde auch GBC die Erwartungshaltung für die GJ 2017, GJ 2018 und GJ 2019 bestätigen. Entsprechend der bestätigten Prognosen würden die Analysten auch das Kursziel unverändert bei 2,00 Euro belassen und weiterhin das Rating KAUFEN vergeben.

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/15523.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.