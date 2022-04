NAGA Group: Expansionsprozess schreitet voran

Die NAGA Group AG habe nach Darstellung von SMC-Research im 1. Quartal 2022 ihre Zahlen deutlich verbessert. Neben der neuen Plattform NAGAX visiere das Unternehmen weitere Expansionsschritte an. Nach der kräftigen Kurskorrektur der letzten sechs Monate sieht SMC-Analyst Holger Steffen großes Erholungspotenzial für die Aktie und bekräftigt daher seine Einstufung mit „Buy“.

NAGA habe laut SMC-Research die Erlöse in den ersten drei Monaten um 63 Prozent auf 18 Mio. Euro und das EBITDA um zwei Drittel auf 5 Mio. Euro gesteigert. Für die nächsten Quartale seien weitere Zuwächse wahrscheinlich, da das Unternehmen mit mehreren potenzialträchtigen Initiativen das Wachstum stimuliere. Ein Expansionsschwerpunkt sei der Kryptobereich, der seit März mit der neuen Plattform NAGAX adressiert werde, deren Leistungsangebot in naher Zukunft noch deutlich ausgeweitet werden solle. Darüber hinaus sondiere das Management den Markt nach geeigneten Übernahmen, um den Expansionsprozess zu stützen.

Die Analysten haben in ihrem Modell noch keine Übernahmen einkalkuliert und stellen die Bewertung vorerst auf die geschätzte organische Entwicklung ab. Angesichts der schwierigeren Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt, die die Handelsaktivitäten der NAGA-Kunden nach Darstellung der Analysten im Februar und März etwas gedämpft haben, rechnen sie nun vorsichtshalber damit, dass die Erlöse in diesem Jahr am unteren Ende der Zielspanne des Managements (95 bis 105 Mio. Euro) liegen werden. Das EBITDA sehen sie aufgrund höherer Ausgaben zur Stimulierung des Wachstums geringfügig unter der Zielspanne (25 bis 30 Mio. Euro). Das haben die Analysten zum Anlass genommen, auch den Entwicklungspfad der nächsten Jahre etwas vorsichtiger zu modellieren. Trotzdem trauen sie NAGA weiter hohe Zuwächse zu, die zu einem Kursziel von 11,20 Euro (bislang: 12,00 Euro) führen.

Angesichts der hohen Geschäftsdynamik und eines großen Wachstumspotenzials ist die Aktie damit nach der kräftigen Kurskorrektur der letzten sechs Monate sehr attraktiv, die Analysten bekräftigen daher ihre Einstufung mit „Buy“.

