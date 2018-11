NAGA Group: Eine positive Überraschung

Die Ergebnisentwicklung der NAGA Group im ersten Halbjahr hat den Analysten Holger Steffen von SMC-Research positiv überrascht, zudem liege die ausgegebene Umsatzprognose über der vorherigen Schätzung des Researchhauses. Mit einem Ausbau des Leistungsspektrums werde darüber hinaus die Basis für eine weiter hohe Dynamik geschaffen.

Die NAGA Group habe gemäß SMC-Research den Umsatz im ersten Halbjahr 2018 von 3,7 auf 8,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Während das Unternehmen die Einnahmen aus dem Handelsgeschäft um 23,8 Prozent auf 4,6 Mio. Euro habe steigern können, habe die Gesellschaft aus Dienstleistungen insbesondere für die externe NAGA Development Association Ltd., den Emittenten des NAGA-Token, Erlöse in Höhe von 3,4 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 0 Euro). Auf dieser Basis sei das EBITDA von -1,25 auf 2,2 Mio. Euro verbessert und der EBIT-Fehlbetrag von -3,6 auf

-0,1 Mio. Euro reduziert worden.

Die Resultate seien aus Sicht der Analysten insofern bemerkenswert, weil das laufende Jahr noch von Entwicklungsarbeiten und einer deutlichen Ausweitung des Leistungsspektrums stark geprägt werde. Das Unternehmen habe u.a. die digitale Geldbörse NAGA Wallet, die Handelsplattform für virtuelle Güter NAGA Virtual und die Debit-Karte NAGA Card neu am Markt eingeführt. Weitere Bausteine des NAGA-Ökosystems (etwa eine Kryptobörse) seien in der Umsetzung. Ab dem nächsten Jahr werde der Fokus dann verstärkt auf die Kundengewinnung und die Monetarisierung gerichtet sein.

NAGA habe die Erlöse im ersten Halbjahr deutlich steigern können, baue das Leistungsspektrum kontinuierlich aus und schaffe so die Grundlage für eine anhaltend hohe Dynamik. Zudem stelle die Ergebnisentwicklung in den ersten sechs Monaten für die Analysten eine positive Überraschung dar. SMC-Research habe die Schätzungen für das Gesamtjahr daher angehoben, zumal auch die vom Management nun ausgegebene Erlösprognose für 2018 mit 19 Mio. Euro über der bisherigen Taxe der Analysten liege. Auf Basis fast unveränderter Schätzungen ab 2019 habe sich das Kursziel von 6,70 auf 6,80 Euro leicht erhöht, das Urteil bleibe „Speculative Buy“. Eine von fast allen größeren Aktionären (ca. 90 Prozent der ausstehenden Aktien) unterzeichnete neue zweijährige Lock-up-Erklärung untermauere das Vertrauen in das künftige Potenzial.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.11.18, 08:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 23.11.18 um 8:15 Uhr fertiggestellt und am 23.11.18 um 8:25 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-23-SMC-Comment-NAGA_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.