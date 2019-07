Mynaric: Operativer Gewinn 2020 erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die Mynaric AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) die Gesamtleistung mehr als verdoppelt, durch hohe Investitionen in die Weiterentwicklung des Leistungsangebots sowie den Ausbau des Unternehmens aber ein negatives Nettoergebnis verbucht. Die Analysten reduzieren in der Folge ihr Kursziel, behalten das positive Votum aber unverändert bei.

Nach Analystenaussagen sei die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2018 auf 7,38 Mio. Euro (GJ 2017: 2,97 Mio. Euro) gestiegen. Investitionsbedingt habe das EBITDA bei -6,25 Mio. Euro und das Nettoergebnis bei -6,66 Mio. Euro gelegen. Als Hersteller von Laserkommunikationstechnologien befinde sich Mynaric laut GBC gerade in der Übergangsphase von einem technologieorientierten Entwickler von Prototypen hin zu einem kundenorientierten Produktlieferanten. Laut Marktexperten stelle die Laserkommunikationstechnologie dabei eine Schlüsseltechnologie dar. Zur Unterstützung der weiteren Wachstumsschritte habe das Unternehmen zudem Anfang 2019 eine Barkapitalerhöhung durchgeführt und dabei einen Bruttoemissionserlös von 11,0 Mio. Euro erzielt.

Mynaric sei aussichtsreich positioniert, um von dem erwarteten dynamischen Wachstum im Bereich laserbasierte Kommunikationsnetze im Luft- und Weltraumbereich signifikant zu profitieren. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwarte das Analystenteam eine Gesamtleistung von 14,79 Mio. Euro und ein EBITDA von -5,13 Mio. Euro. Durch die Überführung weiterer Produktgruppen in die Serienproduktion solle im Folgejahr 2020 auf operativer Ebene die Gewinnschwelle erreicht werden und die Gesamtleistung auf 42,99 Mio. Euro weiter anwachsen. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten einen fairen Wert von 95,47 Euro (zuvor: 108,50 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.07.2019, 11:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.07.2019 um 10:08 Uhr fertiggestellt und am 08.07.2019 um 10:45 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/18419.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.