Mynaric: Neuer Investor mit Branchenexpertise

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die Mynaric AG jüngst eine Post-IPO-Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Gezeichnet worden sei diese von einem Hauptaktionär eines Mynaric-Kunden im Satellitengeschäftsbereich zu einem Ausgabepreis von 55 Euro/Aktie. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten unterstreiche die erfolgreiche Kapitalmaßnahme durch einen institutionellen Investor mit umfassendem Branchen-Knowhow die Bedeutung der Mynaric-Produkte für die von Technologieunternehmen und Internetunternehmen geplanten laserbasierten Konstellationen in der Luft- und Raumfahrt. Darüber hinaus spiegele der Einstieg eines Branchenkenners auch die guten langfristigen Aussichten für das Geschäftsmodell von Mynaric wider. Daneben habe das Unternehmen personelle Veränderungen im Vorstand bekannt gegeben: So sei neben dem ehemaligen SpaceX und Airbus Vice President Bulent Altan auch der ehemalige Bosch Sensortec Vice President Hubertus von Janecek in den Vorstand eingetreten. Mynaric werde von den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Dr. Markus Knapek und Joachim Horwath nun im operativen Geschäft verstärkt.

Insgesamt sehe das Analystenteam Mynaric durch die personelle Verstärkung der Organisation und durch den Ausbau der Kapitalbasis auf einem guten Weg, die vom Management eingeleitete Wachstumsphase mit hohem Wachstumstempo zu beschreiten. Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie verfolge die Gesellschaft das Ziel, Weltmarktführer für Laserkommunikationsprodukte für die Luft- und Raumfahrt zu werden. Vor dem Hintergrund der durch die Kapitalmaßnahme entstandenen marginalen Verwässerung, bei einem geringeren Finanzierungsrisiko durch den Liquiditätszufluss, belassen die Analysten das Kursziel unverändert bei 108,50 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

