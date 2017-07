MyBucks S.A.: Reduktion des durchschnittlichen Zinssatzes als Ergebnistreiber

GBC bewertet die Aufnahme eines neuen Kredits durch die MyBucks S.A als wichtige Voraussetzung, um das Geschäftsvolumen weiter zu steigern. Geleichzeitig sorge das Unternehmen für einen niedrigeren Durchschnittszinssatz, was die Analysten als wichtigen Ergebnistreiber identifiziert haben.

Mit der Unternehmensmeldung vom 10.07.2017 habe die MyBucks S.A. die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 5,00 Mio. USD bekannt gegeben. Dabei handle es sich um einen Kreditvertrag mit dem Africa Agriculture and Trade Investment Fund („AATIF“), welcher zur Finanzierung des landwirtschaftlichen Kreditportfolios in Mosambik und Uganda verwendet werden solle. In diesen Ländern vergebe MyBucks kurz laufende unbesicherte Privatkredite, darunter auch mit landwirtschaftlichem Verwendungszweck. Darüber hinaus befinde sich die Gesellschaft derzeit in der Einführungsphase der digitalen Banking-Plattform in diesen Ländern, welche nach Einschätzung der GBC-Analysten bis zum dritten Quartal 2017 zur Verfügung stehen dürfe.

Die gemeldete Kreditaufnahme sei laut GBC insbesondere als ein weiterer Baustein zur Optimierung des zinstragenden Fremdkapitals zu verstehen. Zum 31.12.2016 habe die Gesellschaft über ein zinstragendes Fremdkapital in Höhe von rund 100 Mio. Euro verfügt, welches nach Berechnungen von GBC mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 20,6 Prozent ausgestattet gewesen sei. Über die vergangenen Berichtsperioden hinweg sei die MyBucks S.A. in der Lage gewesen, den Fremdkapitalzins deutlich zu reduzieren. Die neuen Kredite werden nach Aussage der Analysten mit ca. 11,0 Prozent verzinst, wodurch die rückläufige Tendenz beim Zinssatz weiter unterstützt werde.

Die Reduktion des durchschnittlichen Zinssatzes stellt für GBC einen wichtigen Ergebnistreiber dar. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017/2018 (Geschäftsjahrende: 30.06.18) rechnet das Researchhaus mit einer Reduktion auf 18,0 Prozent und im darauffolgenden Geschäftsjahr auf 16,5 Prozent. Mit der AATIF-Kreditaufnahme werde ein Teil der Prognosen des Researchhauses bereits erfüllt, zudem solle gemäß der Unternehmensstrategie in naher Zukunft weiteres vergleichsweise zinsgünstiges Fremdkapital aufgenommen werden.

GBC hat im Rahmen seines Residual-Einkommens-Modells einen fairen Wert je Aktie von 27,60 Euro ermittelt. Ausgehend vom Aktienkurs in Höhe von 13,60 Euro vergeben die Analysten weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/15385.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.