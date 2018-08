MyBucks: Eintritt ins Lizenzgeschäft

Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC wird der bisherige CEO Tim Nuy die MyBucks SA verlassen und im Gegenzug einen 60-Prozent-Anteil bei der australischen MyBucks-Tochter FairGo erwerben. Im Rahmen einer Lizenzvereinbarung werde FairGo dann die MyBucks-Technologie zum Geschäftsausbau in Australien verwenden und damit zum ersten Technologiekunden von MyBucks aufsteigen. In der Folge belässt der Analyst Kursziel und Votum unverändert.

Nach Aussage des Analysten gelinge MyBucks durch die Transaktion der Eintritt in das potenziell margenstarke Lizenzgeschäft. Mit der gleichzeitigen Reduzierung der Beteiligungsquote auf 25 Prozent eliminiere das Unternehmen zudem FairGo aus dem Konsolidierungskreis, was sich positiv auf die operativen Kennzahlen des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 (per 30.06.) auswirken werde. So habe die Tochter laut GBC bislang noch nicht die erwartete Gewinnentwicklung genommen.

Außerdem bedeute diese Transaktion und die damit verbundene Einstellung von Nebenaktivitäten eine Fokussierung auf den potenzialreichen afrikanischen Markt. Dies sei das Kerngeschäft von MyBucks. Der Analyst zeigt sich zuversichtlich, dass die Gesellschaft auf Ebene des Net Profit nun den Break-Even anpeilt und im kommenden Geschäftsjahr ein deutlich positives Nachsteuerergebnis erzielt. Dementsprechend belässt er seine bisherigen Prognosen unverändert und bestätigt das Kursziel von 23,25 Euro und das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.08.2018, 15:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.08.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/16751.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.