Mutares: Ein großer Sprung

Mutares hat gemäß SMC-Research das Portfolio in jüngster Zeit mit mehreren Akquisitionen ausgebaut und so ein Jahresziel vorzeitig erreicht. SMC-Analyst Holger Steffen sieht nach dem IPO der STS Group Potenzial für weitere erfolgreiche Projekte mit dem Buy-and-Build-Ansatz.

Mutares sei in den letzten Wochen nach Meinung von SMC-Research ein großer Sprung nach vorn gelungen. Nachdem für 2018 mindestens drei Zukäufe in Aussicht gestellt worden seien, habe diese Zielmarke dank mehrerer Akquisitionen binnen kurzer Zeit schon jetzt übertroffen werden können, sofern alle vermeldeten Transaktionen auch erfolgreich abgeschlossen würden. Nach Aussage der Gesellschaft sei die Dealpipeline weiter gut gefüllt, so dass zumindest eine weitere Übernahme noch in diesem Jahr durchaus möglich erscheine.

Positiv werten die Analysten auch, dass der langjährige Rechtsstreit mit der Diehl-Gruppe bezüglich einer Übernahme aus dem Jahr 2013 endlich habe beendet werden können. Zwar sei die Vergleichszahlung von 7,5 Mio. Euro relativ hoch ausgefallen, sie sei aber weit unter der Forderung des Verkäufers in Höhe von 22,5 Mio. Euro (zuzüglich Zinsen) geblieben. Für Mutares sei letztlich die Beseitigung der Risiken und die Entlastung der Managementkapazitäten entscheidend.

Damit könne die Konzentration voll auf die weitere Expansion der Gruppe gerichtet werden. Das IPO der STS Group habe unter Beweis gestellt, welch hohe Wertschöpfung mit einem erfolgreichen Buy-and-Build-Ansatz erzielt werden könne. Dem Bewertungsmodell der Analysten liege die Annahme zugrunde, dass weitere große Projekte umgesetzt werden können. Daraus habe SMC-Research einen fairen Wert von 18,90 Euro abgeleitet, der trotz eines leicht positiven Diskontierungseffekts wegen der Berücksichtigung der Vergleichszahlung minimal unter der vorherigen Taxe (19,00 Euro) liege. Nach wie vor sehe das Researchhaus damit hohes Kurspotenzial und bekräftige die Einschätzung „Buy“.

