Mutares: Substanzwert legt deutlich zu

Mutares hat den selbst berechneten Substanzwert nach Darstellung von SMC-Research im Schlussquartal 2017 kräftig, um 24 Prozent gesteigert. Obwohl das Ausscheiden des Gründers Dr. Geuer aus dem Vorstand zwischenzeitlich für Kursturbulenzen gesorgt habe, habe das Researchhaus infolgedessen das Kursziel auf 24 Euro erhöht.

Die nach Meinung der Analysten erfreulichen operativen Nachrichten zu Balcke-Dürr und das Update zu STS im Rahmen der Veröffentlichung der neuen Zahlen zum Net Asset Value verdeutlichen aus Sicht von SMC-Research, dass die größten Beteiligungen von Mutares substanzielle Fortschritte machen. Das spiegele sich auch adäquat im Substanzwert des Unternehmens wider, der im Schlussquartal um 24 Prozent zugelegt habe und sich nun auf rund 25,70 Euro je Aktie belaufe.

Die Analysten haben daraufhin ihr Modell angepasst und vor allem die Margenschätzungen für den Konzern und die perspektivischen Ergebnisbeiträge aus Exits angehoben. Daraus resultiere eine Erhöhung des Kursziels von zuletzt 21,60 auf jetzt 24,00 Euro. Das Urteil bleibe weiterhin „Buy“.

Die Aktie habe die positive Entwicklung in den letzten Monaten zunächst widergespiegelt und damit auch die erfolgreichen Exits honoriert. Das Ausscheiden von Dr. Geuer aus dem Vorstand habe nun kurzfristig für Kursturbulenzen gesorgt. SMC-Research gehe aber davon aus, dass der Gründer aufgrund seines hohen Anteils weiter konstruktiv an einer positiven Wertentwicklung von Mutares mitwirke. Eine entsprechende Vereinbarung habe das Unternehmen am 27. Februar vermeldet.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-08-SMC-Update-Mutares_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.