Mutares: Gute Ertragsaussichten auch für 2018

Im Jahr 2017 habe Mutares im Einzelabschluss einen Gewinn von 17,6 Mio. Euro erwirtschaftet und plane die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie, so berichtet Analyst Holger Steffen von SMC-Research. Mit dem angekündigten IPO der größten Beteiligung STS seien im Fall einer erfolgreichen Umsetzung die Gewinnperspektiven für die laufende Periode ähnlich gut.

Im Einzelabschluss für 2017 habe Mutares gemäß SMC-Research vor allem wegen zwei sehr lukrativer Exits (Eupec Deutschland, A+F) einen Gewinn von 17,6 Mio. Euro (Vorjahr 5,5 Mio. Euro) erwirtschaftet und damit die Schätzung der Analysten (17,5 Mio. Euro) fast punktgenau erfüllt. Die Gremien haben nach Darstellung des Researchhauses nun eine Ausschüttung von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, die sich aus einer Basisdividende von 0,10 Euro und einer von Exit-Erlösen abhängigen Sonderdividende von 0,90 Euro zusammensetze. Das Analystenteam habe hingegen bisher mit 0,85 Euro gerechnet.

Darüber hinaus zeichne sich für 2018 mit dem angekündigten IPO des Nutzfahrzeugzulieferers STS, der größten Beteiligung im Mutares-Portfolio, bereits die nächste lukrative Transaktion ab. Geplant sei dabei eine Kapitalerhöhung im Volumen von 50 Mio. Euro sowie eine Umplatzierung von Anteilen, um einen ausreichenden Streubesitz zu erreichen; auch der Greenshoe werde aus dem Bestand bereitgestellt. Der Zeitpunkt der Transaktion scheine aus Sicht der Analysten günstig, denn vorläufigen Zahlen zufolge habe STS 2017 (auch dank synergetischer Zukäufe) einen Pro-forma Umsatz von 425 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von ca. 24 Mio. Euro erwirtschaftet.

Mutares habe schon in der NAV-Berechnung per Ende Dezember den Anteil von STS am Substanzwert deutlich auf 220,5 Mio. Euro (pre-money) erhöht und damit die positive Entwicklung der Beteiligung angedeutet. Diese Zahl nehme das Researchhaus vorerst als Richtwert für den IPO. Gelinge die Transaktion wie geplant mit einer Bewertung in etwa in dieser Höhe, dürfte aus der Umplatzierung nach Schätzung der Analysten ein substanzieller Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe resultieren. Diesen habe SMC-Research überschlägig in das Modell eingerechnet, so dass das Analystenteam nun für die AG mindestens mit einem Überschuss auf dem Niveau von 2017 rechne. Daraus resultiere ein neues Kursziel von 27,00 Euro je Aktie (bislang 24,00 Euro), das Votum bleibe „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.04.18, 09:30 Uhr)

