Morgan Stanley startet Schaeffler mit 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Schaeffler mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 15,50 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der hohe Umsatzanteil des Autozulieferers mit Antriebstechnologie könnte unter dem Wandel zu batteriegetriebenen Elektrofahrzeugen deutlich leiden, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Mittwochabend vorgelegten Studie. Die Margen dürften sinken. Im Aktienkurs scheine dies aber bereits eingepreist: Schaeffler sei erheblich günstiger bewertet als die Konkurrenz. Zudem habe sich die Bilanz deutlich gebessert./ajx/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.