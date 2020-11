Morgan Stanley startet Dürr mit 'Overweight' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Finanztrends Video zu Dürr



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Dürr mit "Overweight" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Aktie des Anlagenbauers sei in der Historie stets wie ein Autozulieferer gehandelt worden, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie halte dies aber für eine Fehlinterpretation des Marktes, da Dürr auch industriell breiter verankert sei - auch im Bereich der Automation. Anders als viele Autozulieferer dürfte das Unternehmen auch vom Megatrend der elektrischen Antriebe profitieren./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.