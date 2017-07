Morgan Stanley startet Drillisch mit 'Overweight' - Ziel 66 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Drillisch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Drillisch mit "Overweight" und einem Kursziel von 66 Euro in die Bewertung aufgenommen.Mit der Zusammenlegung der Aktivitäten von Drillisch und United Internet würde "ein glaubwürdiger, großer vierter Player" auf den deutschen Telekommarkt treten, schrieb Analystin Laura Ashforth in einer Studie vom Freitag. Sein Geschäftsmodell sei von geringer Kapitalintensität geprägt und von attraktiven Konditionen im Großhandel./bek/ajx Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.