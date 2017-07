Morgan Stanley startet Ceconomy mit 'Equal-weight' - Ziel 8 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Ceconomy mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 8 Euro in die Bewertung aufgenommen.Derzeit sei es zwar möglich, die Aktien von Europas größtem Unterhaltungselektronik-Händler für weniger als das 5,5-fache des operativen Gewinns (Ebitda) zu kaufen, aber längerfristig orientierte Investoren sollten auf der Hut sein, schrieb Analyst Geoff Ruddell in einer Studie vom Dienstag. MediaMarkt sei vor 15 bis 20 Jahren ein fantastisches Format gewesen, aber die Zeiten hätten sich geändert./ajx/la Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.