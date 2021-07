Morgan Stanley senkt Ziel für Vodafone - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Vodafone von 200 auf 180 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Aktienkursentwicklung des britischen Mobilfunkers sei enttäuschend, da sich potenzielle Kurstreiber wie etwa Aktienrückkäufe und die Konsolidierung in Spanien nicht realisiert hätten, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht jedoch Chancen, dass das Management einen Wechsel bewirken und das Investorenvertrauen zugewinnen kann. Neben einem starken operativen Gewinnwachstum sei zudem die Bewertung vielversprechend./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.