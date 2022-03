Morgan Stanley senkt Ziel für Totalenergies - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Totalenergies von 59 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Martijn Rats schätzt den europäischen Energiesektor in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie generell attraktiv ein. Totalenergies bleibt für ihn aber eine neutrale Empfehlung. Statt Eni gesellt sich nun BP zu seinem bisherigen Sektorfavoriten Shell./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.