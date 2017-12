Morgan Stanley senkt Ziel für Societe Generale - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Societe Generale von 56,50 auf 54,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Mit ihren gekürzten Schätzungen trage sie unter anderem den schwachen Prognosen der US-Banken JPMorgan, Bank of America und Citigroup für das Schlussquartal 2017 Rechnung, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Abschluss der Basel-III-Reform sieht sie aber einen positiven Treiber für den europäischen Bankensektor./ajx/ck Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.