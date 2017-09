Morgan Stanley senkt Ziel für Salzgitter auf 35,00 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Salzgitter AG nach angepassten Prognosen für Rohstoffpreise von 39,10 auf 35,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen.Eine im Vergleich zu den Wettbewerbern solide Bilanz des Stahlherstellers sichere die Aktionäre vor überproportionalen Risiken stark fallender Margen bei Stahl ab, schrieb der Analyst Menno Sanderse in einer Branchenstudie am Dienstag. Allerdings seien aus der Beteiligung an Aurubis zunächst keine Wertsteigerungen zu erwarten./bek/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.