Morgan Stanley senkt Ziel für Nike auf 64 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nike von 68 auf 64 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Umsatztrend des Sportwarenkonzerns in Nordamerika lasse nach, schrieb Analyst Jay Sole in einer Studie vom Dienstag. Er reduzierte seine Gewinnerwartungen. Sollte dieser überraschend schwache Trend andauern, könnte auch das "Overweight"-Votum wackeln./mis/ck Datum der Analyse: 29.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.