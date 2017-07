Morgan Stanley senkt Ziel für National Grid - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für National Grid von 1125 auf 1100 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Die Stimmung gegenüber britischen Versorgern sei trüb, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Dienstag. Dies könne am Brexit und an regulatorischen Unsicherheiten liegen. National Grid sollte in diesem Jahr aber die positive Wende in den USA gelingen. Die nächste Dividende des Netzbetreibers sei zudem wohl sicherer als die der britischen Wasserversorger./ajx/gl Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.