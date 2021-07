Morgan Stanley senkt Ziel für Morphosys - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Morphosys von 90 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die geplante Übernahme von Constellation Pharma in den USA ändere das Risikoprofil des deutschen Antikörperspezialisten, schrieb Analyst James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sollte sich bis zum voraussichtlichen Abschluss des Zukaufs im dritten Quartal in engen Bahnen bewegen. Längerfristig biete sich mit dem ermutigenden Constellation-Portfolio und der Kombination mit dem Morphosys-Medikament Monjuvi aber die Chance auf eine signifikante Wertsteigerung./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.