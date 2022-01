Morgan Stanley senkt Ziel für Kering - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Finanztrends Video zu Kering



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Kering von 810 auf 785 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Bewertung der Luxusgüterbranche bleibe attraktiv, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei geht er von einer Rückkehr des Wachstums zum historischen Schnitt bei mehr oder weniger stabilen Margen aus. Trotz starker Kursentwicklung bevorzugt er weiter LVMH und Richemont und sieht zudem bei Prada viel Spielraum im Vergleich zu den Markterwartungen. Swatch, Ferragamo und Tod's stufte Aubin dagegen ab./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.