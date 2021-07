Morgan Stanley senkt Ziel für Just Eat Takeaway - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Just Eat Takeaway vor Zahlen von 11400 auf 11100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Sie verspreche sich von dem Essenslieferdienst einen starken Zwischenbericht zum zweiten Quartal, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Managements auf die US-Strategie und das Wettbewerbsumfeld werde wohl besonders im Fokus stehe. Das angepasste Kursziel begründete sie mit der Berücksichtigung des Grubhub-Zukaufs in ihrem Bewertungsmodell./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.