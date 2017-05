Morgan Stanley senkt Ziel für Imperial Brands - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Imperial Brands nach Zahlen von 4450 auf 4300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.Investitionen hätten das erste Geschäftshalbjahr des Tabakkonzerns wie erwartet belastet, legten aber den Grundstein für eine bessere Dynamik in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analyst Matthew Grainger in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel begründete sie mit ihren moderat gesenkten Schätzungen, die dem nachlassenden Rückenwind durch Währungseffekte Rechnung trügen./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.