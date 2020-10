Morgan Stanley senkt Ziel für Hugo Boss - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen von 25,50 auf 23,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Mehrere Faktoren dürften die Geschäftsentwicklung des Modekonzerns im dritten und bislang auch im vierten Quartal belastet haben, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. So sei das Unternehmen nicht stark auf Asien ausgerichtet. Diese Region aber sei der am schnellsten wachsende Mode- und Luxusmarkt der Welt. Andererseits hänge Hugo Boss stark vom Geschäft mit formeller Kleidung ab. Diese aber sei aktuell weniger gefragt, da derzeit viele Menschen von zuhause aus arbeiteten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.