Morgan Stanley senkt Ziel für Dialog Semiconductor - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 57 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Seine Bewertung für den Halbleiterhersteller basiere nun auf den Schätzungen für 2018 und berücksichtige die starke Aufweetung des Euro zum Dollar, schrieb Analyst Francois Meunier in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Mit Blick auf die starke Position von Dialog bei Energie-Schaltkreisen bleibe er zuversichtlich./ajx/he Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.